Будут уплетать за обе щеки: что добавить при варке гречки, чтобы она понравилась даже капризным детям

Не секрет, что дети обычно не любят гречневую кашу и отказываются есть гарнир. Как поступают опытные мамы, чтобы накормить капризное чадо полезным продуктом? Правильно его готовят.

Гречку перед варкой надо хорошо промыть и просушить. Варить в чистейшей, фильтрованной воде, предварительно ее вскипятив.

Варить гречку нужно в кастрюле с толстым дном, взяв на одну часть гречки две части воды.

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