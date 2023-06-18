Будут уплетать за обе щеки: что добавить при варке гречки, чтобы она понравилась даже капризным детям

Гречневая каша. Фото: Global Look Press

Правила варки гречневой каши от опытных мам.

Не секрет, что дети обычно не любят гречневую кашу и отказываются есть гарнир. Как поступают опытные мамы, чтобы накормить капризное чадо полезным продуктом? Правильно его готовят.

Гречку перед варкой надо хорошо промыть и просушить. Варить в чистейшей, фильтрованной воде, предварительно ее вскипятив.

Варить гречку нужно в кастрюле с толстым дном, взяв на одну часть гречки две части воды.

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Когда гречка сварится, обязательно добавьте в нее сливочное масло. Оно сделает кашу в разы нежнее и вкуснее. От такой каши не откажется даже капризный ребенок.

Сразу гречку в тарелки не раскладывайте. Пусть она побудет какое-то время в кастрюле, обмотанной махровым полотенцем.

По материалам belnovosti.by.

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