Нужно ли добавлять в маринад для шашлыка уксус и специи: ответ вас удивит

У каждой хозяйки есть любимый рецепт маринада для шашлыка, и здесь нет никакой ошибки — решают вкусовые предпочтения и полет фантазии. Что же касается профессиональной готовки, то повара придерживаются определенных правил при приготовлении маринада. Наличие привычных уксуса и специй в нем вас точно удивит.

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Эти ингредиенты считаются самыми популярными добавками в маринад, но у каждого свои нюансы. Так, если вы хотите угостить гостей классическим шашлыком с ярко выраженным вкусом мяса, то специи добавлять не стоит — пряности отвлекут от основного блюда. Лучше присыпать мясо солью, и на этом все — хлорид натрия раскроет вкус шашлыка, сделает его более насыщенным.

Похожая ситуация с уксусом. По мнению многих эта жидкость делает мясо невероятно мягким, но по большому счету в его добавлении нет никакого толка. Уксус придает неприятный оттенок вкуса и может стать причиной повышенной жесткости мяса.

Вместо уксуса повара советуют сок лимона, вишни, киви или качественное вино, пишут

По материалам «БелНовости»