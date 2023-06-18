Отменный рецепт соте из баклажанов от Аниты Цой — едим дома как в лучших ресторанах

Как легко разнообразить меню, не проделывая дыру в семейном бюджете, раскрыла Анита Цой. Артистка поделилась рецептом соте из баклажанов — это простая и очень вкусная закуска, к тому же красиво смотрится на столе.

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Для рецепта понадобятся:

Баклажаны — 5 штук;

Томаты — 4 штуки;

Чеснок — 1-2 зубчика;

Соус кимчи — по вкусу;

Кориандр молотый — по вкусу.

Баклажаны нарезаем средним кубиком и обжариваем на сковороде до равномерного золотистого цвета. Далее измельчаем томаты в блендере, получившееся пюре смешиваем с баклажанами, добавляем мелко рубленный чеснок, кориандр и — «гвоздь» рецепта — соус кимчи, настоянный на перце.

Соте нужно немного проварить на медленном огне, разложить в баночки и дать хорошенько настояться.

Подавать закуску можно как дополнительный гарнир, намазать на тосты или свежий хлеб. Причем это блюдо одинаково вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

По материалам Marie Claire.