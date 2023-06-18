Как вырастить вкуснейшую белоплодную клубнику: неприхотлива в уходе, дает роскошный урожай — чудо-ягода

Белоплодная клубника хотя и сладкая как мед, но достаточно редкая для участков дачников, а зря. Эта ягода неприхотлива в уходе, она не боится типичных болезней клубники, к тому же дает роскошный и очень сладкий урожай. Вот главные правила по выращиванию.

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«Белоплодка» предпочитает сухую почву и стойко переносит засуху. Ей не нужны минеральные удобрения, выращивать ее можно на голой органике. А еще она может прижиться в прохладном климате и давать обильный урожай там, где красным сортам не хватит тепла.

Про избыточный полив стоит забыть: для этого сорта излишняя влага губительна, как и частая обработка — достаточно одного раза в сезон, в начале лета.

Минусы «белоплодки» — это менее крупный размер ягод и маленький срок хранения. А присмотреться лучше к этим сортам: Белый швед, Пайнберри, Желтое чудо, Бьянка Фрагола, Анабланка и Белый лотос.

По материалам «АиФ».