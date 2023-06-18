Подкармливаем этим томаты в июне: из каждого цветочка получаем плод с голову ребенка

Ваши томаты удивят вас, если вы сделаете правильную подкормку в июне. Из каждого цветка завяжется плод и вырастет крупным и сладким.

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Как минимум 3 раза за лето раскидайте у корней сухие гранулы коровьего или конского навоза. Лучше это сделать в июне и последнее внесение осуществить в начале июля.

Гранулы будут постепенно растворятся и долго питать ваши томаты, давая им ценные вещества.