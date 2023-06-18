Подкармливаем этим томаты в июне: из каждого цветочка получаем плод с голову ребенка

Ваши томаты удивят вас, если вы сделаете правильную подкормку в июне. Из каждого цветка завяжется плод и вырастет крупным и сладким.
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Как минимум 3 раза за лето раскидайте у корней сухие гранулы коровьего или конского навоза. Лучше это сделать в июне и последнее внесение осуществить в начале июля.
Гранулы будут постепенно растворятся и долго питать ваши томаты, давая им ценные вещества.
Кроме того, пару раз за июнь, с интервалом в 10 дней хорошо сделать еще одну подкормку. В 10 литрах воды развести 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку азофоски, 1 стандартную ампулу циркона и 2 грамма борной кислоты.
Борную кислоту необходимо предварительно растворить в небольшой емкости с теплой водой и добавить в общую емкость. Все компоненты тщательно перемешать и подкармливать томаты по 1 литру под каждое растение после полива.
Источник: Telegram-канал «Сад, огород, лайф».