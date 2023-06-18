Этот раствор за секунды растворит жир с кухонных полотенец — липкость уйдет, станут чистыми до скрипоты

Бережливые хозяйки не спешат за новыми полотенцами, когда на старых появились жирные пятна или липкость. Они готовят простейший раствор, замачивают в нем изделия, а после — восхищаются результатом. Полотенца получаются чистыми до скрипоты, будто только купили.

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На литр воды знающие толк в чистоте хозяйки берут по одной ложке растительного масла, соды и сухого отбеливателя. Выливают смесь в эмалированную посуду, кладут в нее грязные полотенца и ставят на огонь.

После часа в кипящей воде изделия нужно достать, дать им остыть, после чего постирать обычным методом. Жирные пятна и липкость исчезнут, как будто их и не было, уверяет remontkit.ru.