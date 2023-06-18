Именно эта косметика подходит россиянкам больше всего — запомните, чтобы не тратиться впустую

Россиянки фанатично используют импортную косметику — израильскую или корейскую, но так ли она эффективна для жительниц РФ, как о том кричит реклама? Бьюти-эксперт Александра Полянская ответила на вопрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Она подчеркнула, что кожа россиянок преимущественно светлая и чувствительная к солнцу, у азиаток же другой тип — их кожа часто страдает от жирного блеска и высыпаний, она плотнее и склонна к пигментации. По этой причине корейские крема и маски могут быть бессмысленны для нас.

Та же ситуация с израильской косметикой. У жителей Израиля кожа более плотная, грубая и больше приспособлена к солнцу — на них и ориентирована косметическая продукция.

Учитывая нюансы, нашим женщинам рекомендовано смотреть не на изготовителя, а на климат места, в котором они живут или планируют отдыхать. Не забывая при этом о типе кожи, возрасте и необходимости внимательно смотреть на состав.

По материалам «Пятого канала».