Пролили одним желтком — тли, как не бывало! Проверенный народный состав

Из желтка, сока лимона и моющего средства можно приготовить очень эффективное и экологичное средство против тли.
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Возьмите 2 яичных желтка, сок 1 лимона, 1 столовую ложку моющего средства, размешайте, вылейте в лейку с распылителем и полейте этим составом пораженные тлей растения.
Этот раствор не только мгновенно уничтожает тлю, но и укрепляет растения, которые неизменно ослабляются от воздействия вредителей.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».