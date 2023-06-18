Эти продукты строго нельзя греть в микроволновке — взорвутся, скиснут, приведут к отравлению

Микроволновка хотя и незаменимая вещь в быту, но иногда от нее больше вреда, чем пользы. А все потому, что есть продукты, которые греть в СВЧ-печах строго нельзя — при нагревании они могут взорваться, скиснуть или того хуже — потерять свои свойства и привести к отравлению.

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В первую очередь, к таким продуктам относятся яйца. Опасность в том, что после разогрева они могут взорваться в руках при чистке. Виной тому белок, который расширяется при нагреве и вокруг которого создается очень горячий пар.

Также плохая затея размораживать в микроволновке мясо: из-за смены температуры увеличивается число патогенных бактерий, что ведет к риску получить пищевое отравление.

Кисломолочные продукты тоже нежелательно греть в СВЧ-печи — так теряются полезные свойства.

Кроме того, портятся в микроволновке картофель, колбаса и перцы острых сортов, пишет портал belnovosti.