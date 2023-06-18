Замочили посеревшие вещи на 15 минут — достали белее снега: трюк с перекисью (восторг)

Этот метод отбеливания можно использовать даже для деликатных и кружевных вещей, которые можно стирать только руками.
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Чаще всего они довольно скоро желтеют или сереют, теряя свой первоначальный вид. Однако метод с перекисью очень быстро и заметно возвращает им былой вид.
В таз с водой в 40 градусов добавьте 3-4 столовые ложки соды, вылейте ½ бутылочки перекиси водорода.
В растворе замочите блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите около 15 минут, достаньте и ополосните.
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»