Замочили посеревшие вещи на 15 минут — достали белее снега: трюк с перекисью (восторг)

Белое белье легко освежить перекисью. Фото: соцсети

Деликатные вещи требуют особенного подхода.

Этот метод отбеливания можно использовать даже для деликатных и кружевных вещей, которые можно стирать только руками.

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Чаще всего они довольно скоро желтеют или сереют, теряя свой первоначальный вид. Однако метод с перекисью очень быстро и заметно возвращает им былой вид.

В таз с водой в 40 градусов добавьте 3-4 столовые ложки соды, вылейте ½ бутылочки перекиси водорода.

В растворе замочите блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите около 15 минут, достаньте и ополосните.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»

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