Замочили посеревшие вещи на 15 минут — достали белее снега: трюк с перекисью (восторг)

Этот метод отбеливания можно использовать даже для деликатных и кружевных вещей, которые можно стирать только руками.

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Чаще всего они довольно скоро желтеют или сереют, теряя свой первоначальный вид. Однако метод с перекисью очень быстро и заметно возвращает им былой вид.