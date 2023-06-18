Как избавиться от муравьев на огороде в один присест: нарезаем листок бумаги и раскладываем

Если вы не любите сложные народные методы выведения муравьев из огорода, когда нужно ждать их исчезновения не один день и готовить специальные составы, попробуйте этот способ.
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С ним вы избавитесь от надоедливых насекомых, которые разносят тлю по участку за один раз.
Купите любой гель от тараканов и домашних муравьев. Нарежьте листочек бумаги на кусочки, накапайте на них гелем и разложите по муравейникам. Уже на следующий день вы не увидите насекомых.
Далее эти же бумажки можно использовать на других муравейниках.
Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»