Как избавиться от муравьев на огороде в один присест: нарезаем листок бумаги и раскладываем

Муравьи. Фото: Global Look Press

Буквально за один раз вы уничтожите весь муравейник.

Если вы не любите сложные народные методы выведения муравьев из огорода, когда нужно ждать их исчезновения не один день и готовить специальные составы, попробуйте этот способ.

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С ним вы избавитесь от надоедливых насекомых, которые разносят тлю по участку за один раз.

Купите любой гель от тараканов и домашних муравьев. Нарежьте листочек бумаги на кусочки, накапайте на них гелем и разложите по муравейникам. Уже на следующий день вы не увидите насекомых.

Далее эти же бумажки можно использовать на других муравейниках.

Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»

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