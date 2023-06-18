Как чистят унитаз турчанки: нагревают уксус и выливают — вся желтизна пропадает махом

Турецкий метод очищения санфаянса наши хозяйки могут взять на заметку, он недорогой, но при этом высоко эффективен.
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Возьмите 1 стакан 9% уксуса и нагрейте его до 40-50 градусов. Далее добавьте 1 чайную ложку пищевой соды и 3-5 капель обычного йода.
Получившимся составом обработайте поверхность унитаза. Не смывайте, закройте крышкой и оставьте на ночь. Утром вам останется только смыть все теплой водой.
Источник: дзен-канал «Интернет-газета «Жизнь»