Как чистят унитаз турчанки: нагревают уксус и выливают — вся желтизна пропадает махом

Турецкий метод очищения санфаянса наши хозяйки могут взять на заметку, он недорогой, но при этом высоко эффективен.

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Возьмите 1 стакан 9% уксуса и нагрейте его до 40-50 градусов. Далее добавьте 1 чайную ложку пищевой соды и 3-5 капель обычного йода.