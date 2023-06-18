Рецепт сырников с апельсиновой цедрой — обалденная вкуснятина

Сырники. Фото: freepik.com

Отличная вариация для завтрака.

В качестве разнообразия хотя и вкусных, но привычных завтраков можно попробовать сырники с апельсиновой цедрой. Такой вариант обогащен витаминами, очень нежный и приятный на вкус, к тому же невероятно ароматный.

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Для сырников потребуются:

  • Творог — 600 гр;
  • Яйцо куриное — 1 шт;
  • Цедра 1 апельсина — 4 гр;
  • Разрыхлитель теста — 3 гр;
  • Мука цельнозерновая — 60 гр;
  • Сахарная пудра — по вкусу.

Творог протираем через сито, добавляем к нему яйцо, муку, апельсиновую цедру, разрыхлитель и сахарную пудру. Все тщательно смешиваем и даем настояться.

После этого приступаем к формированию сырников, укладываем их в форму для запекания и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 160 градусов.

Для украшения можно также приготовить джем из свежей или замороженной клубники. Для этого 100 граммов ягод, сахар или сахарную пудру нужно довести до кипения, и получившуюся массу взбить блендером. Готово! Очень просто и вкусно.

По материалам портала Marie Claire

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