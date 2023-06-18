Рецепт сырников с апельсиновой цедрой — обалденная вкуснятина

В качестве разнообразия хотя и вкусных, но привычных завтраков можно попробовать сырники с апельсиновой цедрой. Такой вариант обогащен витаминами, очень нежный и приятный на вкус, к тому же невероятно ароматный.

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Для сырников потребуются:

Творог — 600 гр;

Яйцо куриное — 1 шт;

Цедра 1 апельсина — 4 гр;

Разрыхлитель теста — 3 гр;

Мука цельнозерновая — 60 гр;

Сахарная пудра — по вкусу.

Творог протираем через сито, добавляем к нему яйцо, муку, апельсиновую цедру, разрыхлитель и сахарную пудру. Все тщательно смешиваем и даем настояться.

После этого приступаем к формированию сырников, укладываем их в форму для запекания и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 160 градусов.