Не верили в этот метод, пока не попробовали: тля испарилась, когда собрали все ветки в огороде

Тля. Фото: соцсети

Насекомые не вынесли опрыскивания, которое абсолютно безвредно для человека.

Многие садоводы годами мучаются с выведением тли со своих участков. Вместе с тем существует много-много лет проверенный метод, который всегда начисто и быстро справляется с этим вредителем. Речь идет о древесной золе.

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Соберите все ветки на своем огороде, включая обрези кустов и деревьев. Сожгите их до состояния золы.

Далее приготовьте водный раствор для вытравливания тли. 300 граммов древесной золы смешайте с небольшим количеством жидкого мыла или натертого хозяйственного и водой.

Оставьте раствор настаиваться около 24 часов, потом опрыскайте растения, где поселилась тля. Отпадет вся!

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».

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