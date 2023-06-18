Не верили в этот метод, пока не попробовали: тля испарилась, когда собрали все ветки в огороде

Соберите все ветки на своем огороде, включая обрези кустов и деревьев. Сожгите их до состояния золы.

Далее приготовьте водный раствор для вытравливания тли. 300 граммов древесной золы смешайте с небольшим количеством жидкого мыла или натертого хозяйственного и водой.

Оставьте раствор настаиваться около 24 часов, потом опрыскайте растения, где поселилась тля. Отпадет вся!

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».