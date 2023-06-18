Не верили в этот метод, пока не попробовали: тля испарилась, когда собрали все ветки в огороде

Многие садоводы годами мучаются с выведением тли со своих участков. Вместе с тем существует много-много лет проверенный метод, который всегда начисто и быстро справляется с этим вредителем. Речь идет о древесной золе.
Соберите все ветки на своем огороде, включая обрези кустов и деревьев. Сожгите их до состояния золы.
Далее приготовьте водный раствор для вытравливания тли. 300 граммов древесной золы смешайте с небольшим количеством жидкого мыла или натертого хозяйственного и водой.
Оставьте раствор настаиваться около 24 часов, потом опрыскайте растения, где поселилась тля. Отпадет вся!
Источник: дзен-канал «Дом в лесу».