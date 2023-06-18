Наточили все ножницы в доме дним стеклянным стаканом: потребовалась минута времени — как

Ножницы. Фото: соцсети

С такой работой справится даже ребенок.

Чтобы быстро и хорошо наточить ножницы в доме, не всегда нужны специальные приспособления.

Ножницы станут суперострыми, если вы используете любой стеклянный стакан и потратите на это одну минуту времени.

Возьмите ножницы в руку и сделайте по краю стакана несколько движений вдоль, будто вы хотите разрезать посуду пополам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Количество движений зависит от того, насколько затупились ваши ножницы. Остроту их можно проверить при помощи полиэтиленового пакета. Если он легко разрезается, значит вы достигли нужного эффекта.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»

Читайте также