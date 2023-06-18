Наточили все ножницы в доме дним стеклянным стаканом: потребовалась минута времени — как

Чтобы быстро и хорошо наточить ножницы в доме, не всегда нужны специальные приспособления.
Ножницы станут суперострыми, если вы используете любой стеклянный стакан и потратите на это одну минуту времени.
Возьмите ножницы в руку и сделайте по краю стакана несколько движений вдоль, будто вы хотите разрезать посуду пополам.
Количество движений зависит от того, насколько затупились ваши ножницы. Остроту их можно проверить при помощи полиэтиленового пакета. Если он легко разрезается, значит вы достигли нужного эффекта.
Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»