Наточили все ножницы в доме дним стеклянным стаканом: потребовалась минута времени — как

Чтобы быстро и хорошо наточить ножницы в доме, не всегда нужны специальные приспособления.

Ножницы станут суперострыми, если вы используете любой стеклянный стакан и потратите на это одну минуту времени.

Возьмите ножницы в руку и сделайте по краю стакана несколько движений вдоль, будто вы хотите разрезать посуду пополам.

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