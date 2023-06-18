Как одним и тем же порошком увеличить урожайность моркови и вывести муху: бросаем по земле

Морковь в разы повысит свою урожайность, вырастет крупной, крепкой, сочной, без растрескиваний, если ее правильно подкормить. Кроме того, это удобрение заодно выведет и морковную муху с грядки.

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Данная подкормка будет подпитывать моркрвку на протяжении всего цикла роста, кроме того, она надолго сделает почву мягкой, рыхлой, воздушной. Корнеплоды будут легко и мощно в ней развиваться.