Как одним и тем же порошком увеличить урожайность моркови и вывести муху: бросаем по земле

Морковь в разы повысит свою урожайность, вырастет крупной, крепкой, сочной, без растрескиваний, если ее правильно подкормить. Кроме того, это удобрение заодно выведет и морковную муху с грядки.
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Данная подкормка будет подпитывать моркрвку на протяжении всего цикла роста, кроме того, она надолго сделает почву мягкой, рыхлой, воздушной. Корнеплоды будут легко и мощно в ней развиваться.
Смешиваем 1 кг просеянной золы, 1 кг жмыха, ½ кг азофоски. Далее просто разбрасываем порошок в междурядья и наслаждаемся урожаем моркови!
Источник: дзен-канал «Сад. Огород. Лайф»