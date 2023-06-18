Этот метод стирки делает белье чистейшим: всего две ложки в барабан и вещи будто только купили

Вы больше не захотите стирать иначе, если хоть раз попробуете провести процесс с применением соды. Это вещество отлично выводит пятна, делает белье мягким и нежным, как после кондиционера, во много раз усиливает качества любого стирального порошка.
После стирки с содой белье становится будто только что из магазина, вещам возвращается былой цвет, серость и желтизна уходят, старые пятна исчезают.
стиральный порошок вам нужно насыпать в специальный отсек машинки как обычно. Далее отмерьте две ложки пищевой соды и киньте ее на вещи в барабане, закройте его и запустите процесс стирки. На выходе вы поразитесь результату!
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».