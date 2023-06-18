Как при помощи йода вырастить огурцы мечты: никаких желтых листьев, плоды роскошные — поливаем

Первую обработку нужно проводить, когда появляются всходы с 3-4 листочками. Раньше растение лучше не обрабатывать.

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Для этого в ведро с 10 литрами воды влейте 1 литр молока и добавьте 20-25 капель йода. Также можно натереть туда немного хозяйственного мыла. Растворите, размешайте. Опрыскивайте огурцы через каждые 10 дней.