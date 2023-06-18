Как при помощи йода вырастить огурцы мечты: никаких желтых листьев, плоды роскошные — поливаем

Первую обработку нужно проводить, когда появляются всходы с 3-4 листочками. Раньше растение лучше не обрабатывать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Для этого в ведро с 10 литрами воды влейте 1 литр молока и добавьте 20-25 капель йода. Также можно натереть туда немного хозяйственного мыла. Растворите, размешайте. Опрыскивайте огурцы через каждые 10 дней.
Когда растение наберет силу и рост, можно проводить обработку другим раствором. Для этого в 10 литрах воды замочите на ночь булку хлеба. Утром разомните хлеб и влейте 20 миллилитров йода. Настаивайте 5-6 часов, профильтруйте и поливайте этим раствором огурцы 1 раз в 2 недели до осени.
Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»