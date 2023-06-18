Доллар приблизился к критической отметке: его курс скоро догонит евро — россияне не ждали

Курс доллара мгновенно отреагировал на ухудшение геополитической ситуации и непростое положение России резким повышением.

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Каждые торги Мосбиржи практически всегда теперь заканчиваются печальными известиями для рубля - американец вновь прибавил цифры.

Последние торги завершились неизменно - доллар прирос за день на 39 копеек, дойдя до показателя в 84,14 рубля. В целом же, доллар на неделе максимально повышался до 85,03 рубля, это максимум с апреля 2022 года.

Если он и дальше будет двигаться такими же темпами, то может сравняться рано или поздно с евро, чем немало удивит россиян.

Источник: 1prime.ru