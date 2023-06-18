Три ошибки, которые портят волосы: их делают почти все

Иногда волосы могут потерять свой ухоженный вид из-за элементарных ошибок, которые совершает каждый второй.
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Первая ошибка, которую делают почти все - это нерегулярное мытье расчески. На ней скапливается грязь и жир. И каждый раз, когда вы приводите в порядок волосы немытой расческой, вы делаете их более сальными. Мойте примерно 1 раз в неделю расческу.
Вторая ошибка, которую совершают почти все женщины с длинными волосами - это сон с распущенными волосами. Так они путаются и ломаются, лучше их заплетать в косу или хотя бы откидывать назад с головы вниз с подушки.
Третья ошибка - выход на улицу с мокрыми волосами. Так они сильнее подвергаются агрессивному воздействию солнца, быстро выгорают и ломаются.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».