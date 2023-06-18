Три ошибки, которые портят волосы: их делают почти все

Вторая ошибка, которую совершают почти все женщины с длинными волосами - это сон с распущенными волосами. Так они путаются и ломаются, лучше их заплетать в косу или хотя бы откидывать назад с головы вниз с подушки.

Третья ошибка - выход на улицу с мокрыми волосами. Так они сильнее подвергаются агрессивному воздействию солнца, быстро выгорают и ломаются.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».