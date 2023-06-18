Четыре правила для роста гладиолуса – растение будет пышным и ярким

Дачники в России любят гладиолусы за их красивые цветы и минимальные требования к уходу. Но для впечатляющих параметров цветка все же нужно постараться.
Для появления ярких цветов с приятным ароматом нужно вносить удобрения на разных этапах жизни растения.
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После появления второго листа рекомендуется добавить в почву одну столовую ложку мочевины и полторы столовых ложки разбавленного в 10 литрах воды сульфата калия.
После появления третьего и четвертого листов бамбуки нуждается в дополнительном питании. Добавление микроудобрений и двух граммов борной кислоты помогут значительно увеличить размер луковиц.
Когда появляются цветоносы, гладиолусы нуждаются в подкормке нитрофоской и двумя граммами борной кислоты, разбавленными в 10 литрах воды.
А вот удобрения с азотом следует избегать в июле, пока лилии только подрастают. Вместо этого для подкормки гладиолусов можно использовать раствор из 15 граммов суперфосфата и 10 литров воды. Об этом рассказали в Телеграм-канала «Дача | Мой».