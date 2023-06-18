Отправьте курицу в молоко перед духовкой – эффект удивит вас

Стало известно, зачем окунать курицу перед термальной обработкой.

Иногда даже опытная хозяйка умудряется пересолить курицу. Если мясо уже на разделочной доске и на нем много соли, его стоит быстро промыть в воде или молоке на 20 минут.

Таким способом удастся нейтрализовать соль и исправить ситуацию.

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Если курица была запечена в духовке, то рекомендуется разделить ее на порционные кусочки и подать с овощным салатом без соли.