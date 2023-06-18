Отправьте курицу в молоко перед духовкой – эффект удивит вас

Курица. Фото: Global Look Press 

Так вы исправите даже слишком соленое блюдо.

Стало известно, зачем окунать курицу перед термальной обработкой.

Иногда даже опытная хозяйка умудряется пересолить курицу. Если мясо уже на разделочной доске и на нем много соли, его стоит быстро промыть в воде или молоке на 20 минут.

Таким способом удастся нейтрализовать соль и исправить ситуацию. 

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Если курица была запечена в духовке, то рекомендуется разделить ее на порционные кусочки и подать с овощным салатом без соли. 

Когда готовится курица на сковороде, можно добавить сметану, овощи и зелень. А дальше потушить курицу на небольшом огне в течение 10 минут. Если курица была сварена, то ее можно промыть и поставить на варку в чистой воде. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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