Отправьте курицу в молоко перед духовкой – эффект удивит вас

Стало известно, зачем окунать курицу перед термальной обработкой.
Иногда даже опытная хозяйка умудряется пересолить курицу. Если мясо уже на разделочной доске и на нем много соли, его стоит быстро промыть в воде или молоке на 20 минут.
Таким способом удастся нейтрализовать соль и исправить ситуацию.
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Если курица была запечена в духовке, то рекомендуется разделить ее на порционные кусочки и подать с овощным салатом без соли.
Когда готовится курица на сковороде, можно добавить сметану, овощи и зелень. А дальше потушить курицу на небольшом огне в течение 10 минут. Если курица была сварена, то ее можно промыть и поставить на варку в чистой воде. Об этом рассказали в belnovosti.by.