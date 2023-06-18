Воспользуйтесь этим советом, если устали от запаха пота в области бюста

Эксперты рассказали, как решить проблему потливости в области груди летом.

В теплое время года женщины часто сталкиваются с неприятной потливостью в области груди. Во всем виновато нижнее белье, при этом качество не играет роли.

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С проблемой потливости справиться помогут гигиенические прокладки. Их следует разрезать вдоль и приклеить на дно чашек бюстгальтера с обеих сторон, где обычно находятся «косточки». Гигиенические прокладки обладают впитывающим эффектом и мгновенно устранят неприятный запах. Об этом рассказали в дзен-канале «Лаборатория Красоты».