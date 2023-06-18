«Надо читать информацию на упаковке»: будьте осторожнее, закупаясь в этих магазинах

Стало известно, почему не стоит закупаться в магазинах «низких цен».

Оказалось, концепция «низких цен» является фикцией. Поскольку торговые сети часто снижают стоимость товаров за счет уменьшения их качества.

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Это происходит за счет использования дешевых ингредиентов в производстве. Особенно это касается продуктов питания, одежды, обуви и строительных материалов. В результате покупатель рискует остаться разочарованным, приобретая товар, который не отвечает его ожиданиям.