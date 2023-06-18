Растяжка мышц стопы и голени: выполняйте это и забудете про отеки и боли в ногах

Во-вторых, нужно встать прямо и положить руки на пояс. Далее важно начать ходить то на носках, то на пятках. Также можно чередовать упражнение с ходьбой на внутренней и внешней стороне стопы.

В-третьих, используя положение сидя или стоя, можно выполнять круговые вращения стопами. Сначала нужно двигаться по часовой стрелке, стараясь коснуться пола косточками большого пальца. Затем повторить упражнение против часовой стрелки, стараясь коснуться пола косточками мизинца.