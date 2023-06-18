Растяжка мышц стопы и голени: выполняйте это и забудете про отеки и боли в ногах

Стало известно, какие упражнения помогут ногам оставаться в тонусе.
Оказалось, эти движения подойдут ведущим сидячий образ жизни и спортсменам.
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«И мы сейчас не только про снятие дискомфорта и тяжести в ногах. Простые упражнения косвенно помогут улучшить состояние кожи стоп. Как это работает?», – отметили в thevoicemag.ru.
Во-первых, нужно положить мячик под стопу. Перекатывающими движениями нужно управлять мячиком по 1-2 минуты на каждую ногу.
Во-вторых, нужно встать прямо и положить руки на пояс. Далее важно начать ходить то на носках, то на пятках. Также можно чередовать упражнение с ходьбой на внутренней и внешней стороне стопы.
В-третьих, используя положение сидя или стоя, можно выполнять круговые вращения стопами. Сначала нужно двигаться по часовой стрелке, стараясь коснуться пола косточками большого пальца. Затем повторить упражнение против часовой стрелки, стараясь коснуться пола косточками мизинца.