Вы могли не знать этого: почему зарядка смартфона садится с бешеной скоростью

Многие пользователи мобильных устройств сталкиваются с проблемой быстрой разрядки батареи.

Причиной этого может быть как износ аккумулятора, так и чрезмерное использование устройства в течение дня. Однако не менее важной причиной быстрой разрядки может стать включенный виброрежим.

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Вибрация потребляет массу энергии. А это приводит к ускоренному разряду батареи. Пользователям следует проверить настройки своих устройств. При необходимости стоит отключить функцию вибрации, для этого нужно перейти в раздел «Звук и вибрация» и нажать соответствующие кнопки. Об этом рассказали в belnovosti.by.