Когда футболка и джинсы из простого образа превращаются в комплект, искажающий фигуру

Иногда даже простое сочетание в одежде может оказаться неудачным.
Например, комбинация футболки и джинсов может оказаться непредсказуемой.
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В реальной жизни деним и кроп-топы могут выглядеть неуклюже и неэстетично.
Если футболка заканчивается примерно на середине тела, а джинсы начинаются с той же точки, то лаконичный образ станет нелепым.
В мире моды существует важное правило – правило третьей. Суть его заключается в том, чтобы визуально разделить тело человека на три равные части и правильно распределить границы одежды в соответствии с этими линиями. Ваш силуэт должен быть гармоничным, если вы придерживаетесь этого простого, но важного правила.
При соблюдении этого правила обычные футболка и джинсы украсят вас, словно дорогое дизайнерское платье. Об этом рассказали эксперты thevoicemag.ru.