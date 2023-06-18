Когда футболка и джинсы из простого образа превращаются в комплект, искажающий фигуру

В мире моды существует важное правило – правило третьей. Суть его заключается в том, чтобы визуально разделить тело человека на три равные части и правильно распределить границы одежды в соответствии с этими линиями. Ваш силуэт должен быть гармоничным, если вы придерживаетесь этого простого, но важного правила.

При соблюдении этого правила обычные футболка и джинсы украсят вас, словно дорогое дизайнерское платье. Об этом рассказали эксперты thevoicemag.ru.