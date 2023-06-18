«На сумму от 1 до 3 тысяч рублей»: за что оштрафуют хозяина громкого пса

Оксана Самойлова со своим питомцем. Фото: соцсети 

Юрист рассказал, когда питомец не должен шуметь.

Стало известно, какие штрафы могут заплатить владельцы собак.

Оказалось, за громкий лай питомца будет отвечать его хозяин.

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Хозяину слишком шумного пса придется отвечать в случае, если собака будет шуметь с 21 вечера до 8 утра в будни дни или с 22 вечера до 10 утра в выходные.

«Как видите, совсем избавиться от лающего пса не удастся, но если будет доказано, что неугомонный питомец лаял именно в указанные часы, то его хозяина оштрафуют на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Это, в свою очередь, может сподвигнуть его на улучшение воспитания своего подопечного», – отметил юрист в беседе с aif.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как избавиться от комаров.

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