Такие ароматы лучше оставьте дома: что не стоит брать с собой на отдых

Стало известно, какие духи следует взять в отпуск, а какие оставить дома.

Не стоит отказываться от своих любимых духов во время отпуска. Потому что они помогают вам создать гармоничный образ. Однако перегружать багаж или ручную кладь не стоит. Так как флакон можно разбиться в чемодане.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Решением проблемы могут стать компактные атомайзеры. В них можно переливать свой аромат. Миниатюры духов также будут актуальны для поездок.

Благодаря удобному формату можно взять с собой несколько ароматов и выбирать подходящий в зависимости от времени суток и ситуации. Например, на утро лучше выбрать более легкий и свежий парфюм, а к вечеру перейти на более стойкий и сложный аромат с восточными нотами. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.