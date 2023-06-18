Нашатырный спирт против комаров – удастся выспаться без назойливых насекомых

Стало известно, как бороться с комарами и мошками при помощи простого аптечного средства за бюджетную стоимость.

Оказалось, нашатырный спирт не только приведет в чувство, но и спасет от назойливых насекомых.

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Средство может уменьшить суд после укусов насекомых. А еще раствор нашатырного спирта на коже отпугнет комаров. Понадобится растворить нашатырный спирт в воде в равных пропорциях. Об этом рассказали в телеграм-канале «Дача/Мой домик».