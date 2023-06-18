«Аккуратно и в умеренном количестве»: эксперт дала советы по созданию вечернего макияжа

Эксперт по макияжу рассказала, как декоративная косметика для вечернего выхода может испортить образ.
Большинство женщин сталкивались в своей жизни с вечерним макияжем. В нем нет ничего сложного. Однако некоторые неточности в таком макияже могут обезобразить даже самую красивую девушку.
Важно помнить, что для вечернего макияжа нужна плотная тональная основа. А вот толстые стрелки на глазах не стоит рисовать даже для вечернего макияжа.
«Также важно использовать карандаш для губ, чтобы выделить их контур и предотвратить размазывание помады», – отметила визажист.
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Хайлайтер и румяна тоже нужно наносить грамотно.
«Хайлайтер может придать вашему образу сияние. Однако наносить его следует аккуратно и в умеренном количестве, чтобы избежать эффекта слишком блестящей кожи», – добавила визажист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты объяснили, почему нельзя выдергивать седые волосы.