Многолетний нагар растворится за 5 минут: смешайте стиральный порошок, воду и масло — трюк из СССР

Если у вас завалялось несколько старых сковородок. Которые жаль выбросить, но невозможно использовать из-за внушительного слоя нагара. Можете смело доставать их из дальнего угла. На ваше счастье, одна опытная хозяйка вспомнила старый рецепт, которым пользовались еще наши бабушки.

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Чтобы очистить посуду от затвердевшего горелого жира, вам потребуется раздобыть: воду, 2 столовые ложки стирального порошка и такое же количество подсолнечного масла.

Для начала смешайте все ингредиенты в большом металлическом тазу и поместите в него проблемную посуду. Затем поставьте емкость нагреваться. Дождитесь, когда состав закипит, и засеките ровно 5 минут. По прошествии времени извлеките сковородки из таза и как следует ополосните их чистой водой.

От нагара не останется никаких следов. Но помните: этот трюк подходит только для обычной посуды. Антипригарное покрытие так чистить нельзя.

Источник: издание belnovosti.by