Помидоры будут расти и зреть до первых заморозков: поможет удивительный рецепт — сделайте в июне

На выращивание томатов уходит много времени и сил. Поэтому хочется наслаждаться заслуженным урожаем как можно дольше. И способ есть. Плодоношение культуры можно легко продлить до первых заморозков. Для этого необходимо приготовить правильную подкормку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам потребуется взять: 100 гр. дрожжей, 3 л. теплой воды и 100 гр. сахарного песка. Ингредиенты следует перемешать между собой до образования однородного раствора. Далее емкость со смесью нужно накрыть бинтом или куском марли и оставить в теплом помещении до тех пор, пока не закончится процесс брожения.

Готовый настой рекомендуется развести водой: на один стакан средства необходимо взять 10 л. воды. И использовать для полива. Под каждый помидорный куст нужно вылить около 1 литра подкормки. Эту процедуру следует проводить 1 раз в месяц на протяжении всего лета.

Источник: tochka.by