Комнатные растения проживут без полива не менее 2-х недель: просто положите это в горшок

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Эта хитрость позволит пережить цветам ваш отпуск.

Чтобы комнатные растения не завяли во время вашего длительного отсутствия, не нужно приобретать или мастерить своими руками сложные системы полива. Хитрые цветоводы рассказали о том, что проблему можно решить с помощью нескольких памперсов.

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Все просто. Вам потребуется извлечь влагоудерживающий гель из подгузников и поместить его в цветочные горшки. Чтобы трюк сработал как нужно, вещество необходимо равномерно распределить по всему грунту. Поэтому процедуру лучше всего совмещать с ежегодной пересадкой цветов.

После проделанной работы вам останется только убрать растения подальше от прямых солнечных лучей и полить немного больше, чем обычно. Если все сделать правильно, то даже самые влаголюбивые цветы обойдутся без воды в течение 2-х недель.

Источник: tut-news.ru

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