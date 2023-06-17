Как упаковать зелень, чтобы она не теряла свежесть несколько недель — мешочек не поможет

Обычно хозяйки стараются не покупать сразу много зелени, так как продукт является скоропортящимся. Однако если использовать одну небольшую хитрость, то срок хранения петрушки и укропа можно увеличить в разы.

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Чтобы зелень оставалась свежей несколько недель, ее необходимо держать в холодильнике. Но размещать петрушку нужно не в ящике для овощей, а на обычной полке. При этом зелень следует поставить в стакан с водой, как это обычно делают с цветами. И накрыть пищевой пленкой.

Обязательно попробуйте воспользоваться этим советом. Вы не поверите своим глазам. Укроп будет оставаться ароматным и упругим удивительно долго. Главное — не забывайте периодически менять воду.

Источник: издание belnovosti.by