Как быстро сварить горох, если нет времени на замачивание — потребуется только вода

Если вы думаете, что горох нельзя приготовить без предварительного замачивания, то для вас есть отличная новость. Опытные кулинары рассказали о том, как сделать овощ мягким без специальной подготовки. Чтобы провернуть этот трюк, вам потребуется только холодная вода.

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Для начала тщательно промойте горох, пересыпьте его в кастрюлю и залейте водой. Пропорции должны быть 1 к 6. Далее поставьте посудину на включенную плиту, дождитесь закипания и через 10 минут после этого влейте в емкость стакан ледяной воды.

При повторном закипании действия следует повторить. Эту манипуляцию можно проводить сколько угодно. Обычно достаточно 3-4 раз, чтобы горох стал существенно мягче.

Источник: издание belnovosti.by