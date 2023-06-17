Кислый крыжовник станет слаще малины, если полить кусты этим раствором — сэкономите на сахаре

Некоторые дачники отказываются иметь дело с крыжовником. Это связано с тем, что плоды колючего кустарника бывают слишком кислыми. Много такой ягоды не съешь. А если делать заготовки, то можно разориться. Ведь сахар стоит не очень дешево.

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Проблема, конечно, серьезная. Но все-таки избегать крыжовника не стоит. Ведь эта ягода очень полезна. А вопрос со сладостью плодов решается с помощью хитрого раствора. Для его приготовления необходимо размешать 1 большую ложку нитрофоски и 2 больших ложки гумата калия в 10 литрах воды.

Полученное удобрение можно вносить не более 3 раз за весь сезон. В первый раз состав следует вылить под куст, когда на ветках появятся крошечные листочки. А вторую и третью процедуру нужно проводить с интервалом в 14 дней.

На взрослое растение должно приходиться около 3 ведер подкормки. А молодой кустарник, который еще не плодоносит, поливать не нужно.

Источник: издание belnovosti.by