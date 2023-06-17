Стало известно о том, как цвет скорлупы влияет на качество яйца — будете удивлены

Придирчивые хозяйки всегда ответственно относятся к выбору продуктов. Они внимательно изучают каждое слово на этикетке. И тщательно осматривают товар со всех сторон. Куриные яйца тоже не являются исключением. Этот продукт вызывал вопросы еще у наших далеких предков. Один из них до сих пор не имеет ответа. А некоторые обросли мифами, которые передаются из поколения в поколение.

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Например, некоторые покупатели стараются выбирать в магазине и на рынке яйца с темной скорлупой. Они искренне верят в то, что цвет оболочки говорит о качестве продукта. И по какой-то причине считают, что рыжие яйца полезнее, чем белые.

На самом деле это большое заблуждение. Миф развеял медицинский журналист Даниил Давыдов. Специалист рассказал о том, что внешний вид скорлупы никак не связан с тем, чем кормили птицу. Условия жизни курицы здесь тоже не при чем. Цвет продукта зависит только от породы несушки.

Куры леггорн несут яйца с белой скорлупой, орпингтон – с коричневой, амераукана – с голубой. Поэтому при выборе яиц нужно смотреть только на размер и дату фасовки продукта. Это единственные показатели, на которые нужно обращать внимание.

Источник: journal.tinkoff.ru