Управленческая должность или творческая: ваша дата рождения раскроет самую удачную профессию

Многим трудно определится, чем они хотят заниматься. Однако международный цифровой психолог Алекс Ройтблат уверен, что подсказку можно найти в дате рождения. Более того, это принесет богатство и карьерный успех. Он подробно объяснил, на что следует обратить внимание и какие расчеты сделать.
«В дне рождения заложена реализация души. Например, люди, рожденные 1, 10, 28 числа, заточены на автономный труд, управленческая должность, а те, кто родился 6, 15, 24 числа — по определению творческие специалисты. И те, и другие могут открыть свой бизнес и управлять им, но последним необходим креатив в работе (сфера дизайна, архитектуры, ресторанов)», — поделился Ройтблат.
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Но психолог рассказал про еще один метод, который может пригодится. Для этого следует выписать числа дня, месяца и года вашего рождения, а потом сложить все цифры, пока не получите результат от 1 до 9. Результат поможет узнать вашу истинную миссию.
«Единица означает власть, способность к менеджменту, управлению, наставничеству. А вот двойки — прирожденные тренеры, психологи, дипломаты, международники, шестерки — дизайнеры, музыканты, актеры, психологи, пятерки — коммуникаторы и бизнесмены, семерки — ремесленники, девятки — производители», — сказал пояснил психолог, пишет портал «А теперь внимание!».