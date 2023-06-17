Управленческая должность или творческая: ваша дата рождения раскроет самую удачную профессию

«В дне рождения заложена реализация души. Например, люди, рожденные 1, 10, 28 числа, заточены на автономный труд, управленческая должность, а те, кто родился 6, 15, 24 числа — по определению творческие специалисты. И те, и другие могут открыть свой бизнес и управлять им, но последним необходим креатив в работе (сфера дизайна, архитектуры, ресторанов)», — поделился Ройтблат.

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Но психолог рассказал про еще один метод, который может пригодится. Для этого следует выписать числа дня, месяца и года вашего рождения, а потом сложить все цифры, пока не получите результат от 1 до 9. Результат поможет узнать вашу истинную миссию.