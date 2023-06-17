Полейте яблони этим составом: соберете грузовик плодов с одного дерева — успейте до конца июня

Яблони радуют хорошим урожаем далеко не всегда. Иногда деревьям требуется отдых. Но в большинстве случаев, причина кроется в острой нехватке питания.

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Дефицит возникает потому, что дерево много лет черпает полезные элементы из одного и того же участка. И со временем питательный слой истончается. Именно поэтому почву в старых садах необходимо обязательно удобрять.

Чтобы яблоня завалила урожаем осенью, ее следует подкормить в июне. Для этих целей рекомендуется использовать 2 состава.

Первое средство обеспечит дерево фосфором и калием. Чтобы его получить нужно размешать 25 гр. суперфосфата и 10 гр. сернокислого калия в воде и вылить этот состав под яблоню.

А второй раствор поможет восполнить запасы азота. Для его приготовления нужно смешать воду и навоз. Затем, как и в первом случае, удобрение вносится под корень. На одно взрослое дерево нужно вылить около 30 литров подкормки.

Источник: tut-news.ru