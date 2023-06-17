«Надо подать заявление»: новые правила для школьников вступят в силу с 1 сентября

Фото: Global Look Press

Для учащихся старших классов учебный год сократится.

Член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова рассказала, что учащиеся 9 и 11 классов с нового учебного года могут раньше допустить до экзаменов при наличии уважительно причины. Это позволит им сократить учебный год и освободить время для подготовки к поступлениям  в другие учебные учреждения. 

«Всем желающим надо подать заявление: для участия в ЕГЭ — до 1 февраля, а в ОГЭ — до 1 марта. Кроме этого, понадобятся паспорт, СНИЛС, для выпускников прошлых лет — документ об образовании, а для девятиклассников  - документ, подтверждающий наличие уважительной причины», – пояснила Тутова, пишет «Парламентская газета».

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Также она добавила, что к досрочным экзаменам допустят только тех  школьников, которые полностью прошли учебный план, не имеют никаких задолженностей и получившим зачет за итоговое собеседование по русскому языку.

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