«Надо подать заявление»: новые правила для школьников вступят в силу с 1 сентября

«Всем желающим надо подать заявление: для участия в ЕГЭ — до 1 февраля, а в ОГЭ — до 1 марта. Кроме этого, понадобятся паспорт, СНИЛС, для выпускников прошлых лет — документ об образовании, а для девятиклассников - документ, подтверждающий наличие уважительной причины», – пояснила Тутова, пишет «Парламентская газета».

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Также она добавила, что к досрочным экзаменам допустят только тех школьников, которые полностью прошли учебный план, не имеют никаких задолженностей и получившим зачет за итоговое собеседование по русскому языку.