Сделают блестящими и мягкими даже убитые локоны: названы два лучших шампуня для сухих и жирных волос

Каждая девушка хочет, чтобы ее волосы выглядели роскошно. И особенно важно правильно подбирать уходовые средства. Так шампуни нужно выбирать, учитывая состояние кожи головы и волос. Также нужно правильно ими пользоваться и важно знать не только тип волос, но и их структуру. Специалисты составили рейтинг лучших шампуней.
Лидером среди продуктов для жирных волос стал Biolage ScalpSync Cooling Mint от Matrix. Отмечается, что он отлично подходит для частого применения. Также он эффективно очищает волосы и н пересушивает кожу головы. У него имеется приятный аромат с ментолом.
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Для сухих волос лучшим вариантом эксперты назвали Nutritive Bain Magistral от Kerastase. Он содержит комплекс глико-актив и ксилоза, поэтому бережно очищает и увлажняет локоны. После этого средства волосы будут блестящими и более живыми.
А вот окрашенным волосам нужен особый уход. В рейтинге оказался шампунь Color Care от Living Proof, который обладает молекулой OFPMA. Она обволакивает каждый волос и создает невидимую защитную пленку. Это позволяет сохранять яркость и насыщенность цвета волос до 3 месяцев, пишет портал thevoicemag.ru.