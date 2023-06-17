Сделают блестящими и мягкими даже убитые локоны: названы два лучших шампуня для сухих и жирных волос

Лидером среди продуктов для жирных волос стал Biolage ScalpSync Cooling Mint от Matrix. Отмечается, что он отлично подходит для частого применения. Также он эффективно очищает волосы и н пересушивает кожу головы. У него имеется приятный аромат с ментолом.

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Для сухих волос лучшим вариантом эксперты назвали Nutritive Bain Magistral от Kerastase. Он содержит комплекс глико-актив и ксилоза, поэтому бережно очищает и увлажняет локоны. После этого средства волосы будут блестящими и более живыми.

А вот окрашенным волосам нужен особый уход. В рейтинге оказался шампунь Color Care от Living Proof, который обладает молекулой OFPMA. Она обволакивает каждый волос и создает невидимую защитную пленку. Это позволяет сохранять яркость и насыщенность цвета волос до 3 месяцев, пишет портал thevoicemag.ru.