Очень опасная и затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня — назван самый тяжелый день

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По словам специалистов, начнется буря 18-го и закончится 24 июня. Исследователи пояснили, что пик солнечной активности придется на первые три дня. Но самым опасным станет 20 июня.

Более того, всего в июне ожидается пять магнитных бурь, поэтому метеозависимым людям нужно быть предельно осторожными, об этом пишет сайт swpc.noaa.gov.