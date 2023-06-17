Очень опасная и затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня — назван самый тяжелый день

В 2023 году вспышки на солнце участились. Ученые признаются, что их стало гораздо больше обычного. В начале лета уже был геошторм. Теперь ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США предупредили о начале затяжной магнитной бури.
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По словам специалистов, начнется буря 18-го и закончится 24 июня. Исследователи пояснили, что пик солнечной активности придется на первые три дня. Но самым опасным станет 20 июня.
Более того, всего в июне ожидается пять магнитных бурь, поэтому метеозависимым людям нужно быть предельно осторожными, об этом пишет сайт swpc.noaa.gov.