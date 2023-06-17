Шанс построить карьеру или встретить любовь: как парад планет 17 июня повлияет на нашу жизнь

В космосе регулярно происходят передвижения планет. В ночь на 17 июня случился парад планет, когда в одну линию выстроились Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий. Экстрасенс Дарья Миронова отметила, что это влияет на жизнь людей. Она пояснила, как такое явление отразится на жизнях людей.
«Если вы хотите начать какое-то важное дело или встретить настоящую любовь, то именно период после парада планет – двенадцать следующих дней – является ключевым. То, как вы проживете эти дни, может задать вам цикл года», – рассказала Миронова, пишет «Вечерняя Москва».
Также она добавила, что настало лучшее время, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или запустить новый проект. Для этого нужно показать себя и проложить силы. Более того, пора браться за все, что раньше вызывало страх, так как откладывать больше нельзя.
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А вот в сам день парада планет экстрасенс посоветовала отказаться от алкоголя и ругательств, так как это может привлечь негатив в жизнь на целый год. Также стоит отдать предпочтение одежде белого, небесно-голубого и других светлых оттенков. А вот от черного и других темных оттенок Миронова рекомендует отказаться, чтобы не привлечь в жизнь ничего плохого.