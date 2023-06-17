Шанс построить карьеру или встретить любовь: как парад планет 17 июня повлияет на нашу жизнь

«Если вы хотите начать какое-то важное дело или встретить настоящую любовь, то именно период после парада планет – двенадцать следующих дней – является ключевым. То, как вы проживете эти дни, может задать вам цикл года», – рассказала Миронова, пишет «Вечерняя Москва».

Также она добавила, что настало лучшее время, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или запустить новый проект. Для этого нужно показать себя и проложить силы. Более того, пора браться за все, что раньше вызывало страх, так как откладывать больше нельзя.

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