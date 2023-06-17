Муравьи исчезнут за 1 день: просто облейте их гнездо дешевым напитком — вредитель не вернется

Муравьи доставляют кучу хлопот в саду и огороде. Дело даже не в самих насекомых, а в их питомцах. Так как к каждому муравейнику обязательно прилагается колония тли.

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Вредители живут в полной гармонии друг с другом. Тля дает сладкое «молоко», а муравьи ее оберегают от естественных врагов. А вот растения от этих отношений страдают. Ведь тля высасывает из них все соки, что неминуемо приводит к снижению качества и количества урожая.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно заняться обоими вредителями. Ранее стало известно о том, что тлю можно победить с помощью жгучего перца. А в случае с муравьями нужно запастись «Кока-Колой».

Способ применения напитка прост. Газировку нужно нужно разбавить водой в соотношении 1 к 1. Далее в раствор следует добавить немного жидкого мыла. Затем необходимо энергично встряхнуть эту жидкость и вылить получившийся состав на муравейник.

Насекомые будут в шоке от такого угощения и тут же начнут покидать ваш участок.

Источник: издание ivd.ru