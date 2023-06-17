Для американцев это недоступно, а в России пользуются каждый день - не поверите

В России есть услуги, которые совершенно недоступны жителям США. Например, это касается медицины.

Если житель нашей страны заболел - он имеет право вызвать врача на дом. Эта услуга работает как для детей, так и для взрослых.

В Америке же такого нет. На прием к медицинскому специалисту нужно идти самостоятельно, в любом состоянии. А если вы, например, сломали ногу, то все равно придется сидеть в общей очереди, затем заполнять анкету и уже тогда врач, возможно, примет.

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