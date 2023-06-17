Ученые доказали существование загробной жизни: длинный коридор и свет в конце существуют

Ученые доказали, что загробная жизнь существует. Специалисты из Льежского университета в Бельгии провели исследование среди 154 пациентов, переживших клиническую смерть.

Люди рассказали, что чувствовали после того, как у них останавливалось сердце. Сначала у них возникало чувство покоя, затем блинный коридор и яркий свет в конце тоннеля.

Некоторые из выживших утверждали, что встречали ангелов и других духов.

Кроме того, уже доказано, что душа существует. Те же пережившую клиническую смерть люди утверждали, что видели все, что происходило в палате - но они уже парили высоко над всем этим.

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