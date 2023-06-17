Лук пойдет в рост как бешеный: вымахает с мужской кулак или больше — соседи лопнут от зависти

Популярность лука почти столь же высока, как у картофеля. Эту культуру выращивают практически все огородники. И в том нет ничего удивительного. Так как сочный овощ используется во многих рецептах.

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Вырастить крупные луковицы мечтают многие дачники. Но получается это не у всех. Ведь чтобы мечта стала явью, необходимо посыпать грядки правильным удобрением. А этот секрет знают только избранные.

Чтобы овощ вымахал с кулак или больше, нужно взять 400 гр. доломитовой муки, соединить ее с таким же количеством измельченной золы и добавить к составу 400 гр. монофосфата калия. Далее в смесь следует ввести 2 кг. минерального премикса для кур-несушек и хорошенько все перемешать. Удобрение готово.

Получившуюся подкормку необходимо распределить по грядкам. После чего лук нужно будет полить отстоявшейся чистой водой. Если все сделать правильно, то урожай впечатлит вас своими размерами.

Источник: издание belnovosti.by