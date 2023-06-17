Не забывайте надевать эти талисманы и мужчины потянутся к вам толпой – советы для женщин

Эксперты рассказали, что нужно носить женщине для увеличения обаяния и манкости.

Украшения с природными камнями подчеркнут вашу естественную красоту:

«Носите ювелирные украшения с минералами, которые вам нравятся и вызывают положительные эмоции, так как они помогают поднять вашу энергию до максимального уровня и укрепить связь с вашим внутренним «я»».

Яркие платья и юбки ассоциируются со страстью. Поэтому одежду красного, розового или фиолетового цветов очень советуют эзотерики.

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