Не забывайте надевать эти талисманы и мужчины потянутся к вам толпой – советы для женщин

Эксперты рассказали, что нужно носить женщине для увеличения обаяния и манкости.
Украшения с природными камнями подчеркнут вашу естественную красоту:
«Носите ювелирные украшения с минералами, которые вам нравятся и вызывают положительные эмоции, так как они помогают поднять вашу энергию до максимального уровня и укрепить связь с вашим внутренним «я»».
Яркие платья и юбки ассоциируются со страстью. Поэтому одежду красного, розового или фиолетового цветов очень советуют эзотерики.
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«Вещи из хлопка или льна имеют особую энергию, которая создает создать естественную гармонию между вашим телом и окружающей средой. Они помогают ощутить более прочную связь с природой и наполниться естественной энергией», – отметили эксперты.
«Отдавайте предпочтение аксессуарам с яркими и красивыми узорами – они будут отражать вашу индивидуальность и приумножать энергию», – заключили эксперты в беседе с wday.ru.