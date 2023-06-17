Не выдергивайте седые волосы – парикмахеры объяснили почему

Стало известно, почему нельзя избавляться от волос методом выдергивания.

Все дело в том, что на месте удаленной луковицы не вырастет 50 новых штук. Парикмахеры опасаются, что при постоянном выдергивании седых волос у человека могут начаться облысение.

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